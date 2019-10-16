ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı!Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı babası bakın kim çıktı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayat hikayesi ile ekran başındaki herkesi etkileyen 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep'in in DNA testi sonucu açıklandı. Annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyleyerek Müge Anlı'nın porogramına katılan Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı.
Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı'nın programına Biyolojik babasını aramaya geldi. Mustafa beyin DNA sonucu açıklandı.
7 Ekim Müge Anlı canlı yayınına katılan ve 10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep'in hayat hikayesi herkesi çok şaşırttı. Mustafa bey annesinin iki kardeş ile birlikte olması sebebi ile hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.
Mustafa Celep'in babasının DNA sonucuna göre kim olduğu ortaya çıktı. Mustafa Celep'in babasının Suat Arslan olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın DNA testi sonucu açıklamasını izlemek için tıklayın