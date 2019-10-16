ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı!Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayat hikayesi ile ekran başındaki herkesi etkileyen 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep'in in DNA testi sonucu açıklandı. Annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyleyerek Müge Anlı'nın porogramına katılan Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı.