ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı
ATV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı babası bakın kim çıktı.
Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını aramak için katıldı. Annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyleyerek Mustafa beyin hayat hikayesi ile ekran başındaki herkesi etkiledi. Mustafa Celep'in in DNA testi sonucu ile gerçek babasının kim olduğunu öğrendi.
7 Ekim Müge Anlı canlı yayınına katılan ve 10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep'in hayat hikayesi herkesi çok şaşırttı. Mustafa bey annesinin iki kardeş ile birlikte olması sebebi ile hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.
Mustafa Celep DNA sonucuna göre ise babasının Suat Arslan olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın DNA testi sonucu açıklamasını izlemek için tıklayın
Mustafa Celep'in hayat hikayesi
Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın çocukken kendisine kötü davrandığını ve eşi Nihat'ın kardeşi Suat'ı kaçırdığını ifade etti. Amcası Nihat'tan olma Murat adında bir kardeşi olduğunu belirten Mustafa Celep anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. Annesinin eşinin kardeşi Suat'ı kaçırdıktan sonra sokaklarda büyüdüğünü belirten Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini söyledi. Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep babasının kim olduğunu öğrenmek istedi.