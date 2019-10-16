ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı

Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını aramak için katıldı. Annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyleyerek Mustafa beyin hayat hikayesi ile ekran başındaki herkesi etkiledi. Mustafa Celep'in in DNA testi sonucu ile gerçek babasının kim olduğunu öğrendi.