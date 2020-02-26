ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp üç kız bulundu canlı yayında yeni açıklama
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında da aranmaya başlayan Isparta'da kaybolan 3 genç kız İzmir'de bulundu. Kızlar ile ilgili son dakika gelişmesi ise haberimizde.
ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Isparta'da geçen hafta kaybolan kızlar aranmaya başlanmıştı. Canlı yayına katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istemiş programa bir çok yerden ihbarlar gelmişti.Bütün bu arama çalışmalarından sonra dün akşam saatlerinde sevindirici haber geldi ve 3 genç kız İzmir'de bulundu. Bu gün canlı yayında Müge Anlı konu ile ilgili bakın ne dedi.
Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra aileler Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Whatsapp yazışmaları ortaya çıkmıştı
Kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri tespit edilirken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Müge Anlı, evden kaçan üç liseli genç kızın WhatsApp üzerinden yaptıkları kaçma planına ilişkin mesajları canlı yayında okumuştu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Görüntüleri ortaya çıkmıştı
Canlı yayında yapılan çağrıladan sonra 3 genç kızın, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16) en son Denizli'de görüldükleri ortaya çıkmıştı. Isparta'dan minibüsle Denizli'ye gelen 3 kızın, otostopla bir otomobile bindikleri, daha sonra İzmir yönüne gittikleri belirlenmiş, kızların içinde olduğu otomobilin bir akaryakıt istasyonuna girdiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.