ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp üç kız bulundu canlı yayında yeni açıklama

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Isparta'da geçen hafta kaybolan kızlar aranmaya başlanmıştı. Canlı yayına katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istemiş programa bir çok yerden ihbarlar gelmişti.Bütün bu arama çalışmalarından sonra dün akşam saatlerinde sevindirici haber geldi ve 3 genç kız İzmir'de bulundu. Bu gün canlı yayında Müge Anlı konu ile ilgili bakın ne dedi.