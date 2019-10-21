ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan dondurun Gülümser Bulut cinayeti

2 cinayet 1 kayıp

Cinayeti araştıran Müge Anlı ve ekibi ise tüyler ürperten başka olaylar zinciri ile karşılaştı. Gülümser Bulut'un ölü olarak bulunduğu tarihten 2 ay sonra gözaltına alınarak tutuklanan akrabası Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili teknik takipte olduğu ortaya çıktı. Her iki olayda da şüpheli durumundaki 39 yaşındaki akraba Yunus Kahraman'ın 20 yıl önce 1999 yılında ise Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü öğrenildi.