ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Gülizar Emirdağ DNA sonucu açıklandı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 40 yıl önce Manisa tren garına bıraktığı kızını arayan Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu canlı yayında açıklandı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülizar Emirdağ'ın DNA testi sonucu merak konusuydu. 1980 Yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramak için programa başvuran Gülizar hanım bugün sonuçları canlı yayında öğrendi.
Müge Anlı'nın programına Temmuz 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise iki önemli gelişme yaşandı.
İlk olarak canlı yayına bağlanan bir ebe hanımdan umut verici bilgi geldi. Ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.
İkinci umut verici bilgi ise eşi polis olan bir izleyiciden geldi. Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söylediğini aktardı.