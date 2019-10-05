ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Gülizar Emirdağ DNA sonucu açıklandı

İkinci umut verici bilgi ise eşi polis olan bir izleyiciden geldi. Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söylediğini aktardı.