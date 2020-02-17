ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Barış Manço adını kullanmak isteyen konuğa tepki!

"Yılın annesi seçilmiştim"

Çocuklarına yıllarca yalnız baktığını söyleyen Abdullah Arslanoğlu, "Yaşadığımız yerde kadınları koruma derneğine üye tek erkektim. Beni çok sevelerdi. Kızlarım da benimle gelirdi. Kızlarıma orada arkadaşlar da bakardı. Hatta bu hayatımı öğrenen valimiz beni yılın annesi seçmişti." dedi. Çocuklarına annelik ve babalık yaptığını söylerek 6 aydır kayıp olan kızı Burçak Arslanoğlu'nun bulunmasını istedi.