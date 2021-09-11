Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp Ahmet Çetin'den acı haber!

Üzücü olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı... Ahmet Çetin ile arkadaşı Üsküdar'da bir süre eğlendikten sonra Çetin kıyafetlerini çıkardı ve denize atladı. Hatta atlamadan önce cep telefonunu arkadaşı Murat K'ya da teslim etti. Çetin'in denizde yüzerken bir tekne kaptanına "İyiyim siz gidin" dediği ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra geri gelmeyince arkadaşının başına bir şey geldiğini anlayan ve korkan Murat K. onun kıyafetlerini alıp Küçükçekmece'de bir dereye attığı anlaşıldı...