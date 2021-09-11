Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp Ahmet Çetin'den acı haber!
ATV Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ailesinin aradığı Ahmet Çetin’den kahreden haber... Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulundu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ahmet Çetin’in ailesi 5 gündür kayıp olan oğullarını arıyordu. 5 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki gencin eşyaları Küçükçekmece'de bir derede bulundu. Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in eşyalarının bulunmasından sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.
Üzücü olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı... Ahmet Çetin ile arkadaşı Üsküdar'da bir süre eğlendikten sonra Çetin kıyafetlerini çıkardı ve denize atladı. Hatta atlamadan önce cep telefonunu arkadaşı Murat K'ya da teslim etti. Çetin'in denizde yüzerken bir tekne kaptanına "İyiyim siz gidin" dediği ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra geri gelmeyince arkadaşının başına bir şey geldiğini anlayan ve korkan Murat K. onun kıyafetlerini alıp Küçükçekmece'de bir dereye attığı anlaşıldı...
Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi. Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.