ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde güzel sunucunun dövmeleri olay oldu!

ATV gündüz kuşağının en güçlü programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 22 Aralık 2022 Çarşamba günü yani bugünkü canlı yayınında Müge Anlı'nın elindeki dövmeler sosyal medyada günün konusu haline geldi. Programdaki yalın ve siyah giyim stili ve yıllardır değiştirmediği tarzdaki saç ve makyaj tarzıyla bilinen Müge Anlı'nın son günlerde program dışındaki renkli tarzı da dikkat çekiyordu ki bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında elindeki dövmelerle sosyal medyada 'Müge Anlı'daki bu değişimin nedeni ne' dedirtti. Peki Müge Anlı'nın elindeki dövmelerin anlamı ne?