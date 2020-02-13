ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Palu Ailesi hakkında mahkeme kararını açıkladı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve uzun bir süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Palu Ailesi hakkında mahkeme bugün kararını açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan ve kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı. Mahkeme bu günkü duruşmada kararını açıkladı.
Meryem solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir
Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.
-Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.
Mahkeme kararını verdi
Bütün bu savunmalardan sonra davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.