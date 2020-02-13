ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Palu Ailesi hakkında mahkeme kararını açıkladı

-Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.