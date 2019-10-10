ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ilginç olay Adli Tıp'da cenazeler karıştı

ATV'de hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay ekranlara taşındı. Kayıp Iraklı iş adamı Majıt Kerrem Tuama arama için canlı yayına başvuran kardeşi Muhammed Kereem Tuama kimlik tespiti için gittiği Adli Tıp Kurumun'da ilginç bir olay yaşandı ve cesetlerin karıştığı ortaya çıktı. Herkesi şoke eden olayı ise bakın nasıl gerçekleşti.