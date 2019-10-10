ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ilginç olay Adli Tıp'da cenazeler karıştı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Iraklı iş adamı Majıt Kerrem Tuama'nı arama çalışmalarında Adli Tıp'ta cenazelerin karıştığı bakın nasıl ortaya çıktı.
ATV'de hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay ekranlara taşındı. Kayıp Iraklı iş adamı Majıt Kerrem Tuama arama için canlı yayına başvuran kardeşi Muhammed Kereem Tuama kimlik tespiti için gittiği Adli Tıp Kurumun'da ilginç bir olay yaşandı ve cesetlerin karıştığı ortaya çıktı. Herkesi şoke eden olayı ise bakın nasıl gerçekleşti.
Yatırım yapmak için geldiği İstanbul'da 10 Eylül'e 50 bin dolarlar kayıplara karışan Irak uyruklu iş adamı Majıt Kerrem Tuama'yı aramak için kardeşi Muhammed Kereem Tuama Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programa gelen ihbarlar neticesinde Adli Tıp Kurumuna kimlik tespiti için giden Muhammed Kereem başka ilginç bir olayın başlamasına neden oldu.
10 Eylül'e 50 bin dolar ile kayıplara karışan Majıt Kerrem Tuama'ı arayan polisler yaptığı incelemeler sonucunda güvenlik kameralarına ulaştı. Güvenlik kameralarında Majıt Kerrem Tuama'nın yanında bir şahısla birlikte Esenyurt'ta taksiye bindiği görüldü. Canlı yayında yayınlanan güvenlik kameralarına yansıyan kişininde Suriye uyruklu Ali isiminden bir şahıs olduğu belirlendi.
Gelen ihbarlar doğrultusunda bu şahsı arama çalışmaları emniyet tarafından devam edilirken Ali isimli kişinin en son görüldüğü yer Kağıthane oradan da Bursa tarafında geçtiği yönünde bilgiler geldiği açıklandı.