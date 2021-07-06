ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Exxen'e mi taşınıyor son açıklama geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV'den Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e mi gidiyor? "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorularının bugün ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının olmaması nedeniyle en merak edilen konu haline geldi. Acun Ilıcalı'nın Exxen isimli yayın platformuna geçeceği konuşulan ATV ekranlarının en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı son açıklamasıyla iddialara noktayı koydu.
Acun Ilıcalı ile yeni sezon için anlaştığı iddia edilen Müge Anlı iddiaları yanıtladı. Müge Anlı, yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddiaları ile ilgili konuştu.
Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programında sezon finali yapmıştı. Ancak finalden sonra ortaya atılan iddialar arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği yer alıyordu
UçanKuş'un haberine göre Müge Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını belirtti.
Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddia edilmişti. Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını belirtti.