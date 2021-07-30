ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert program avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekrana ara vermesinin ardından avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası gündeme geldi. Rahmi Özkan ile ilgili Müge Anlı'dan açıklama geldi.
ATV'de yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından, Müge Anlı'nın kendi adıyla sunduğu programındaki ekipte yer alan avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiği haberleri sosyal medyayı karıştırdı. Çıkan haberlere ise Müge Anlı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı..
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Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan iddialara Müge Anlı'dan cevap geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı..
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İşte Müge Anlı'nın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım....
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