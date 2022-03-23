ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Alman basınında Mardinli Vedat Alexander'ı ailesine kavuşturmuştu

ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı.