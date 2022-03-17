ATV Müge Anlı Dursun Zehir olayında son dakika ihbar şoku Kızı Fatma Bekar mı öldürdü

TRABZON'da kendisinden 6 Ekim 2021'den bu yana haber alınamayan Dursun Zehir isimli 71 yaşındaki şahsı arayan Müge Anlı, yaşlı adamın öldürülmüş olma ihitmalini ekibiyle beraber araştırırken sır olayda yeni bir gelişme yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi. Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...