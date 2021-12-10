ATV Müge Anlı canlıda kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen şoke etti: Evli olduğumu unutmuşum

"Evli olduğumu unutmuşum"

21 yaşına dek 3 evlilik yapan Birsen'in rahat tavırları karşısında da çileden çıktı. Halil ile evleneceğini, ailesinin çok iyi olduğunu ve onu sevdiklerini, sahip çıktıklarını ifade eden Birsen, Müge Anlı'nın 'Evliyken nasıl başkasıyla evleneceksin, neden kocanla evliyken başkasına kaçtın' sorusuna "Evli olduğumu unutmuşum" diye yanıt verince Müge Anlı da sinirlerini zor tuttu.