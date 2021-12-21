ATV Müge Anlı canlıda cesedini çobanların bulduğu Mülkiye Kazan'ın nişanlısı 'pes' dedirtti!

Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi

Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi. Abla, ayakkabıların kardeşine ait olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Mülkiye Kazan'ın nişanlı olmasına rağmen sosyal medyadan başka biri ile tanıştığını, bu kişinin Kazan'ı Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Mülkiye'nin kız kardeşi ise ablasına ait olduğu iddia edilen yazışmaların 'göstermelik olduğunu' ablasının o cümleleri kurmayacağını ifade ederek, bunun düzenlenmiş bir cinayet olduğuna işaret etti. Öte yandan Mülkiye'nin nişanlısının rahat tavırları da hem seyircinin hemd e Müge Anlı'nın dikkatini çekti.