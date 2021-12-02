ATV Müge Anlı canlıda Akkuşlu Cüneyt evini sattırdığı Safiye'ye 80 bin lira ve araba verdi!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'tatlı dilli dolandırıcı' olarak tanınan Ordu-Akkuşlu yerel türkücü Cüneyt Demiral, evlilik vaadiyle evini sattırdığı Safiye Çallı'ya 80 bin lirayı elden teslim etti ve stüdyoya bir de araba getirdi! Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral, Müge Anlı'ya verdiği sözü kısmen de olsa tuttu ancak gözyaşlarına boğulan Safiye Çallı 'parayı değil Cüneyt'i istediğini' söyleyince stüdyodakiler de Müge Anlı da sinirlerine hakim olamayarak gülmeye başladı.