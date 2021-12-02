ATV Müge Anlı canlıda Akkuşlu Cüneyt evini sattırdığı Safiye'ye 80 bin lira ve araba verdi!
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Akkuşlu Cüneyt Demiral, 2 ev sattırıp 700 bin lirasını evlilik vaadiyel aldığı Safiye Çallı'ya 80 bin TL nakit para ve 50 bin lira değerinde olduğunu söylediği bir aracı getirerek borcunu 'kısmen' ödedi. Safiye ise parayı değil Cüneyt'i istediğini itiraf ederek hem stüdyoyu hem Müge Anlı'yı kızdırdı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'tatlı dilli dolandırıcı' olarak tanınan Ordu-Akkuşlu yerel türkücü Cüneyt Demiral, evlilik vaadiyle evini sattırdığı Safiye Çallı'ya 80 bin lirayı elden teslim etti ve stüdyoya bir de araba getirdi! Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral, Müge Anlı'ya verdiği sözü kısmen de olsa tuttu ancak gözyaşlarına boğulan Safiye Çallı 'parayı değil Cüneyt'i istediğini' söyleyince stüdyodakiler de Müge Anlı da sinirlerine hakim olamayarak gülmeye başladı.
Türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ileri süren Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibinden 'dolandırıldım, paramı istiyorum' diyerek yardım istedi. Müge Anlı'da 'dolandırıcı' iddiasıyla gündeme gelen Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba verdi! Safiye Çallı hem hayallerinden hem de parasından olmuştu...
Safiye Çallı'dan aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelen Cüneyt Demiral, Müge Anlı canlı yayında noter aracı devretti.
Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Yaşını ve evliliğini Safiye Çallı'dan gizleyen Demiral, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı talihsiz kadının iki evini sattıran Cüneyt Demiral aldığı paralarla ortadan kayboldu.Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.