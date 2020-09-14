ATV Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları yürekleri dağladı
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları attığı ses kayıtları duyanların içini parçaladı. Müge Anlı, Adalet Bakanlığı'na seslendi.
3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, ATV'de Müge Anlı'nın programında adaletin yerini bulması ve Aleyna Çakır'ın cinayetindeki sır perdesinin aralanması için ellerinden geleni yapıyor. Ortaya çıkan son detaylar ise herkesi şoke etti.
Ses kaydı ortaya çıktı: Son olarak, Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını güçlendirmişti. Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın eski komşusu, kavga sırasında çektiği ses kaydını canlı yayında dinletti.
''Bırak istemiyorum'': Aleyna'nın apartmanının ses kaydını üst kattan alan komşu Leman Hanım canlı yayında o sesleri dinletti. Ses kaydında "Yardım edin diye bağırırım. Bırak istemiyorum. Defol git, git diyorum" dediği duyuluyor.
Bağrışları üst kattan duyuldu: Aleyna'yı sevdiğini ve korumak istediğini, Aleyna'yı o erkek arkadaşı hakkında uyardığını söyledi. Ufak Ufak başlayan tartışmalar gittikçe kötüleşmiş. Bazı günler Aleyna'nın "Yardım edin, yardım çağırıcam" diye bağırdığını duyuyormuş. Bir gün ne kadar yüksek sesli olduğunu göstermek için ses kaydı almış.