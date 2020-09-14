ATV Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır'ın yardım çığlıkları yürekleri dağladı

Bağrışları üst kattan duyuldu: Aleyna'yı sevdiğini ve korumak istediğini, Aleyna'yı o erkek arkadaşı hakkında uyardığını söyledi. Ufak Ufak başlayan tartışmalar gittikçe kötüleşmiş. Bazı günler Aleyna'nın "Yardım edin, yardım çağırıcam" diye bağırdığını duyuyormuş. Bir gün ne kadar yüksek sesli olduğunu göstermek için ses kaydı almış.