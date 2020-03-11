ATV Müge Anlı canlı yayında Türkiye'de koronavirüs açıklaması! Okullar tatil edilsin
ATV ekranlarından sabah kuşağı programı sunan Müge Anlı canlı yayında, Türkiye'de de etkili olmaya başlayan koronavirüs (Kovid-19) hakkında velilerin isteklerini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bakın ne söyledi.
ATV'de hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı bu gün programında dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklama yaptı. Anlı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs (Kovid-19) önlem yöntemi hakkında düşüncelerini söylerken birde çağrıda bulundu.
Müge Anlı dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hakkında çağrıda bulundu ve şunları söyledi; "Bizim sabahtan beri tek konuştuğumuz bu koronavirüsü. Bununla ilgilide şunu söyleyeceğim.
-Yani biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Tabi bunu ben söylüyorum ben yapıyorum ama bende dokunmatik biriyim. Dokunmayı seviyorum, sarılmayı seviyorum, öpmeyi seviyorum insanları...Yani duygularımı bu şekilde programlanmış yapım var ama bu dönemde gerçekten birbirimize hiç dokunmazsak sarılmazsak ve öpüşmezsek daha iyi olacak bunu lütfen yapalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yöntemini beğendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yöntemini beğendiğini söyleyen Müge Anlı; "Biliyorsunuz tabi şimdi bununla ilgili hastalananların durumu ayrı onunla ilgili yok ayak tokuşturalım, yok dirsek tokuşturalım felanda gerek yok. Ben beğendim mesela Tayyip Erdoğan'ın yöntemini. Bizde de vardır işte selamın aleyküm aleyküm selam... Tamam yani yeter biraz gerçekten...