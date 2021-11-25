ATV Müge Anlı canlı yayında 'tatlı dilli' dolandırıcı Akkuşlu Cüneyt'ten olay sözler

Soğukkanlı ve rahat tavrıyla hem babasını hem de Müge Anlı'yı çileden çıkardı

Türkücü tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvuran Çallı 25 yıllık evliliğini bitirdikten sonra tekrar evlenmek istedi. Ankara ve Ordu'daki evlerini satarak Cüneyt'e araba alan Safiye Çallı programın son bölümünde gözyaşlarına boğulmuştu. Akkuşlu Cüneyt olarak tanınan Cüneyt Demiral, bugün stüdyoda soğukkanlı tavrı ve rahatlığıyla Müge Anlı'yı ve stüdyoya gelen babasını çileden çıkardı.