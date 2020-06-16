ATV Müge Anlı canlı yayında Sinop’ta esrarengiz yangında cinayet şüphesi kan dondurdu

Kan davası ayrıntısı



Programa katılan kişilerin iddialarına göre ise Erdal’ın çocuğunun hala hayatta olduğunu ve Almanya’da yaşadığını iddia etti. Almanya’daki cinayetle ilgili bir kan davası güldürdüğünü ve bu nedenle çocuğun Almanya’ya kaçırıldığını iddia eden kişiler Erdal’ın ara ara telefonla görüşme yaptığını dile getirdi. Sonrasında da eşi Nurten'i ve annesi o evin içinde yaktılar iddiası ortaya atıldı. Nedeni olarak bir kan davası güdüldüğünü bu yüzden Nurten feda edildi çocukta Almanya'ya gönderildiği yönünde. Bu olayında devamı olacağı da konuşulduğu diğer iddialar arasında.

Erdal bey ise bütün bu iddiaları reddetti ve kan davasında eşimi,çocuğumu değişmem açıklamasını yaptı.