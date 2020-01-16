ATV Müge Anlı canlı yayında sahte evlilik çetesi lideri gözaltına alındı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına dolandırılan erkekler damga vurdu. İlk Suriye uyruklu sahte gelinlerle dolandırılan 5 damatla başlayan olaya yeni damatlar eklendi sayı her gün artarak devam etti. Bu gün ise canlı yayında Fas’tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen Mustafa Şimşek damga vurdu. Canlı yayında gözaltına alınanan Mustafa Şimşek'in itirafı ise herkesi şoke etti.