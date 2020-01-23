ATV Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden sperm ayrıntısı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Kaynak'ın cinayet zanlı yada zanlıları aranmaya devam edildi. Yol kenarında başı ezilerek ölü olarak bulunan 24 yaşındaki genç kadının Adli Tıp raporundaki tecavüz ayrıntısı ise kan dondurdu. Vücudunda birden fazla sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler?