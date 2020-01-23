ATV Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden sperm ayrıntısı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Trabzon'da defalarca tecavüze uğrayıp başı ezilerek katledilen Pınar Kaynak cinayetinin Adli Tıp raporundaki sperm ayrıntısı kan dondurdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Kaynak'ın cinayet zanlı yada zanlıları aranmaya devam edildi. Yol kenarında başı ezilerek ölü olarak bulunan 24 yaşındaki genç kadının Adli Tıp raporundaki tecavüz ayrıntısı ise kan dondurdu. Vücudunda birden fazla sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler?
Başı taşla ezilerek katledildi!
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken talihsiz kadının başının da taşla ezildiği anlaşıldı.
Müge Anlı'nın programına katılan Mehmet Kaymaz ve Münire Kaymaz çifti, kızları Pınar Kaynak'ın cinayete kurban gittiğini, katil ya da katillerinin bulunmasını istediklerini belirtti. Mide bulandıran Pınar Kaynak cinayetinin Adli Tıp raporunun her ayrıntısı ise dehşete düşürdü.
Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu!
Hala gizemini koruyan o gecenin sabahında arkadaşlarının bıraktığını söylediği yerin bir kilometre kadar uzağında ölü olarak bulunan Pınar Kaynak'ın, otopsi raporunda ise korkunç bulgulara rastlandı. İşkence görüp, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Kaynak'ın, vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu.