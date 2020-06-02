ATV Müge Anlı canlı yayında koronavirüs icadıyla güldürdü!

Canlı yayında yeni sistemi gösteren Müge Anlı 'Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" diyerek ilk denemeyi de kendisi yaptı. Ekip arkadaşı ile korona kabininde kucaklaşan Müge Anlı bu sistemi, kayıplar için kullanacak. Programda aranan kişiler bulunduğunda aileleri ile stüdyoda biraraya geliyordu. O kucaklaşmalara karşı bu sistem kuruldu.