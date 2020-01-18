ATV Müge Anlı canlı yayında kendini aklamak için yerlere yattı Kemal Büyükdeniz'in katili çıktı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in katili suçunu itiraf ederken cinayetin ayrıntıları ise şoke etti.
ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürülen 48 yaşında Kemal Büyükdeniz'in katili Hüseyin Kasnakçı cinayeti itiraf etti. Hüseyin Kasnakçı ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ederken cinayet ayrıntıları herkesi şoke etti.
Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü Mersin'in Anamur ilçesinde silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.
Müge Anlı'nın programına katılan Kemal Büyükdeniz'in ailesi katil yada katillerin bulunmasını istedi.
Yapılan araştırmalar ve gelen ihbarlar sonrası hurdacılıK yapan Kemal beyin komşusu Hüseyin Kasnakçı ile işgal ettikleri bir arsa yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıkmıştı.