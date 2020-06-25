ATV Müge Anlı canlı yayında Hatice Özkaçak cinayetinde yeni gelişme! Arkasında yasak aşk çıktı...
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Kars'ta başından vurularak öldürün Hatice Özkaçak'ın yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıkarken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Kars'ta işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yeni gelişme yaşandı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu düştüğünü ve başını vurarak hayatını kaybettiğini bildiğini ancak annesinin cinayete kurban gittiğini sonradan öğrendiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. 11 yıl önce işlenen cinayet ile ilgili olay itiraf geldi ve bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı. İşte Hatice Özkaçak olayının perde arkası.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Kars'ta başından vurularak öldüğü düşünülen ancak cinayete kurban gittiği anlaşılan Hatice Özkaçak olayının sır perdesi aralanıyor.
Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini 11 yıl sonra öğrenen kızı Ayşegül Özkaçak, katilin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti..
Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak ve görgü tanıklarının anlattıkları sonrası şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşmıştı..