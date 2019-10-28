ATV Müge Anlı canlı yayında Gülümser Bulut cinayetinde Yunus Kahraman konuştu

Bütün bu tesadüfler sonrasında ise akıllara "Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman cinayet ile bir ilgisi var mı?" sorusunu getirdi. Peki cinayeti kim neden işlemişti? Gülümser Bulut'un öldürülme şekli Yunus Kahraman'ın daha önce işlediği Nilgün Karlı cinayetine benzemesi tesadüf mü? Bütün bu soruların cevabı aranırken Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman iddilalara cevap verdi.