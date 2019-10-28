ATV Müge Anlı canlı yayında Gülümser Bulut cinayetinde Yunus Kahraman konuştu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ağustos 2018 vahşice öldürülen Gülümser Bulut'un katil zanlısının kim olduğu araştırırken en büyük şüpheli olan Yunus Kahraman ilk defa konuştu.
ATV ekranların hafata içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Gülümser Bulut'un katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. İzmir'deki evinde 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut'u kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uy kefenlenmiş ve laylon poşete sarılmış şekilde buldu. Cinayet şüphesi olarakta en büyük iki isim Hatice Ayhan ve Yunus Kahraman. Sessizliğini koruyan Yunus Kahraman ise ilk defa konuştu.
67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde çekyatın içinde öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde kızı Hatice hanım ve akraba Hacer hanım tarafından bulundu. Cesedi bulanlardan Hacer Huy Yunus Kahraman'ın annesi. Ayrıca cinayetin 1999 yılında öldürülen Nilgün Karlı cinayetine benzemesi ise okları direk Yunus Kahraman'ın üzerine çevirdi. Yunus Kahraman 1999 yılında patronu olduğu Nilgün Karlı'yı para meselesi yüzünde öldürdü ve 15 yıl yattıktan sonra hapishaneden çıktı.
Ayrıca Gülümser Bulut'un kızı Hatice hanımın annesi ile araların kötü olması, annesinin evine 16 Ağustos'tan cesedin bulunduğu 18 Ağsutos'a kadar defalarca grip çıktığı halede fark etmemesi diğer 2. şüpheli durumuna düşürdü.
Bütün bu tesadüfler sonrasında ise akıllara "Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman cinayet ile bir ilgisi var mı?" sorusunu getirdi. Peki cinayeti kim neden işlemişti? Gülümser Bulut'un öldürülme şekli Yunus Kahraman'ın daha önce işlediği Nilgün Karlı cinayetine benzemesi tesadüf mü? Bütün bu soruların cevabı aranırken Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman iddilalara cevap verdi.