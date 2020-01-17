ATV Müge Anlı canlı yayında gözaltı Fas'tan 600 kadın getirdi itiraflar inanılmazdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına son günlerde damga vuran evlilik çetesinin liderleri canlı yayında gözaltına alındı. Fas'tan tam 600 kadın getirmiş.
ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı'nın programına dolandırılan erkekler damga vurdu. İlk Suriye uyruklu sahte gelinlerle dolandırılan 5 damatla başlayan olaya yeni damatlar eklendi sayı her gün artarak devam etti. Bu gün ise canlı yayında Fas’tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen Mustafa Şimşek damga vurdu. Canlı yayında gözaltına alınanan Mustafa Şimşek'in itirafı ise herkesi şoke etti.
Müge Anlı canlı yayınına katılan Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan dolandırıcılık çetesi nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadılar..
Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen yüzlerce kadını kandırdıkları vatandaşlarla para karşılığı evlendirdikleri ortaya çıktı..
Hatay'daki evlilik çetesinin mağdurlarını Müge Anlı canlı yayına çıkarmış ancak stüdyoya sığdıramamıştı. Suriye gelin mağdurları Kütahya'da suç duyurusunda bulundu.