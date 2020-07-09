ATV Müge Anlı canlı yayında FETÖ şikayeti! Mesajları tek tek ifşa etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişiye hakkında hala bir ize ulaşılmazken geçen hafta FETÖ mesajları programa damga vurmuştu. Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklenirken Müge Anlı yeni çıkan mesajları da tek tek ifşa etti. Yangınla ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialar ise dehşete düşürdü.