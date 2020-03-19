ATV Müge Anlı canlı yayında baraj gölünde vahşet! Özcan Eren'in paraçlanmış cesetleri bulundu

ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmalarında Manisa Sevişler Baraj gölünde bulunan kesik insan kolu ve bacağı dehşete düşürdü. Ceset parçalarının kayıp 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu tahmin ediliyor. Olay ile ilgili en büyük şüpheli ise Özcan Eren'i en son gören Veteriner Mehmet bey. Veteriner Mehmet'in doktor raporu kafalarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı canlı yayına gelen olay itirafta kan dondurdu.