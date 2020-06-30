ATV Müge Anlı canlı yayında aranan küçük İkranur hakkında şoke eden iddia
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ederken canlı yayında gelen ihbar gündeme bomba gibi düştü.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıktıktan sonra haber alınamayan İkranur’un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bütün arama çalışmalarına rağmen henüz küçük kızın bir izine rastlanmadı. Bu gün canlı yayına gelen bir ihbar ise gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında gelen ihbarı açıkladı. Peki küçük İkranur'a ne oldu? İşte bütün detaylar...
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli Köyü'nde 27 Haziran Cumartesi günü ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi arama çalışmalarına devam ediliyor.
7 yaşındaki İkranur Tirsi ailesi ile birlikte babaannesini ziyaret etmek için İcilli Köyü'nün Kıran mahallesine gitmişti. Daha sonra arkadaşlarıyla oynamak için babaannesinin evinden çıkan İkranur köyün içinde harman yerine doğru gitti.
Kardeşleri ve arkadaşları ile oynayan İkranur hayvanlara bakmaya gideceğini söyledi ve arkadaşlarına peşinden gelmemeleri için uyarıda bulundu. İkranur arkadaşlarının yanından ayrıldı ve bir daha da dönemedi.