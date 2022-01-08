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ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Elif Karagöz isimli genç izleyenlere saç baş yoldurdu.

ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

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ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Yarışmaya katılan aktrist Elif Karagöz adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu.

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ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Yarışmacı 2 bin liralık baraj sorusuna kadar geldi. 

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