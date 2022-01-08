ATV Milyoner'de öyle bir soruyu bilemedi ki Twitter'da rezil oldu! Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Elif Karagöz isimli genç izleyenlere saç baş yoldurdu.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
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Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.
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Yarışmaya katılan aktrist Elif Karagöz adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu.
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Yarışmacı 2 bin liralık baraj sorusuna kadar geldi.
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