ATV Maraşlı'nın başrolü Burak Deniz'den Didem Soydan'la evliliğe bomba yorum
Maraşlı dizisinde Alina Boz'la oynayan Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Alina Boz ile uyumu çok beğenilen Maraşlı dizisinde beğeniyle izlenilen Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de basın mensuplarının kamerasına takıldı. Didem Soydan'la yaşadığı aşkla da ön plan olan Deniz, evlilik sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Didem Soydan ile dolu dizgin ilişki yaşayan Burak Deniz, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. "Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen ünlü oyuncu, evlilik sorusuna bomba etkisi yaratan bir yanıtla karşılık verdi.
Evliliği düşünmediği her halinden belli olan Burak Deniz, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" dedi.
Öte yandan Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.