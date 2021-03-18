ATV Maraşlı'nın başrolü Burak Deniz'den Didem Soydan'la evliliğe bomba yorum

Alina Boz ile uyumu çok beğenilen Maraşlı dizisinde beğeniyle izlenilen Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de basın mensuplarının kamerasına takıldı. Didem Soydan'la yaşadığı aşkla da ön plan olan Deniz, evlilik sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.