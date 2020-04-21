ATV Kuruluş Osman'ın yıldızı ve Dünya Güzeli Aslıhan Karalar marifetlerini sergiledi
2017 Best of the World birincisi Aslıhan Karalar şimdilerde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde fırtınalar estiriyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman'da Burçin Hatun rolüne hayat veren Karalar, mutfağa girip mantı yaptı.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul'un ardından devamı niteliğinde ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin birbirinden ünlü isimlerinden biri olan Aslıhan Karalar, karantina günlerinde sosyal medyayı sallıyor.
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Aslıhan Karalar, kendisini mutfağa attı. Marifetlerini sergileyen Karalar, seçimi ise yapımı baya bir emek isteyen mantıdan yana yaptı.
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Üzerine 'Şef' yazan bir mutfak önlüğü giyen Dünya Güzeli, önce hamuru ince bir şekilde açtı ardından da mantı için kollarını sıvadı.
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Aslıhan Karalar, takipçilerini sonuçtan da haberdar etti. Karalar, “eserinin” görüntülerini Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.
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