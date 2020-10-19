ATV Kuruluş Osman'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın da o uydu bakın ne paylaştı
Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Arkın, yıllar önceki haliyle yeni dizisindeki imajını paylaşarak dikkat çekti.
ATV'nin favori dizisi Kuruluş Osman ile beraber seneler sonra yeniden ekranlara dönen Cüneyt Arkın, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım boy gösteriyor. Son olarak sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Cüneyt Arkın’da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı. Yeşilçam’ın efsanelerinden Arkın, gençlik yıllarında rol aldığı bir film setinde çekilen fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun, "Nasıl Başladı?/Nasıl Gidiyor?" şeklinde yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öte yandan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen ''Diziye ne kadar devam edeceksiniz?'' yorumuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini ve hemen dizinden ayrılmayacağını açıklayan Arkın, "Haftada bir gün setim var. Silivri'den Riva'ya geçmek zor oluyordu. Şimdi Etiler'deki eve geçtik. Yıllar sonra sete döndüğüm için mutluyum'' dedi.