ATV Kuruluş Osman'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın da o uydu bakın ne paylaştı

ATV'nin favori dizisi Kuruluş Osman ile beraber seneler sonra yeniden ekranlara dönen Cüneyt Arkın, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım boy gösteriyor. Son olarak sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.