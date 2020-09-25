ATV Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit oğlu Karan ile ilk pozunu verdi
Fahriye Evcen ile geçtiğimiz sene bebekleri Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit, ilk defa oğlu Karan ile beraber çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
2017 yılında Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl baba oldu. Oğlu Karan'ı kucağına alan Özçivit, uzun bir süre oğlunu herkesten sakladı, sosyal medyada paylaşım yapmadı. Özçivit o kuralını sonunda bozdu.
Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabın Instagram'dan ilk kez yayımladı. Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Etiler'de kameraların objektifine yansıdı, açıklamaları dikkat çekti.
Rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri için eski imajına dönen Burak Özçivit, "Herkese tavsiye ediyorum. Çok rahat. Günlük hayatta da benim işime yaradı" diyerek yeni stilinden memnun olduğunu belirtti. Evcen ise, "Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.