ATV Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi Ediz Hun canlandıracak Engin Altan hayal oldu
Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a gelmesini isteyen hayranlarını hüsrana uğratan, Ediz Hun hayranlarını sevinçten havalara uçuran bir haber geldi. Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini Ediz Hun canlandıracak.
Geçmişte TRT 1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olarak Diriliş Ertuğrul adıyla yayımlanan dizi Burak Özçivit'in başrolünde olmasıyla ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ı bir arada izlemek için ümitle dizinin ilk bölümünden beri bekleyen hayranları ise her gün sosyal medyada sitemlerini dile getirdi. Engin Altan Düzyatan'ın zaman zaman imajını yenilemesi dahi dizinin hayranlarını harekete geçirdi fakat Kuruluş Osman'da artık Ertuğrul Gazi rolü netlik kazandı.
Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Dizide Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Ediz Hun'un yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.