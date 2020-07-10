ATV Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi geri dönüyor! Engin Altan Düzyatan vazgeçti

Kuruluş Osman izleyenleri ve Diriliş Ertuğrul hayranları, sosyal medyayı birbirine kattı ve Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer almasını istediklerini her defasında dile getirdi. Fakat ikilinin bir arada bir projede yer almak istemediği Kuruluş Osman dizisinin en başında söylentiler arasındaydı.