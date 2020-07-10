ATV Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi geri dönüyor! Engin Altan Düzyatan vazgeçti
Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi karakteri, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisine geri dönüyor, Ertuğrul Gazi karakterinin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan, seyirci tarafından çok sevilince dizinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde yer alması için neredeyse kıyametler koptu.
Kuruluş Osman izleyenleri ve Diriliş Ertuğrul hayranları, sosyal medyayı birbirine kattı ve Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer almasını istediklerini her defasında dile getirdi. Fakat ikilinin bir arada bir projede yer almak istemediği Kuruluş Osman dizisinin en başında söylentiler arasındaydı.
Son olarak ise Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği hatta bu rolü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'un canlandıracağı konuşuluyordu ki şimdilerde bir başka isim konuşulmaya başlandı.
tv100'ün haberine göre, Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına gelindi.