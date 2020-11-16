ATV Kuruluş Osman yıldızı Özge Törer'den bomba açıklamalar dizinin Bala Hatun'u
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Özge Törer, diziye dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yapımını Bozdağ Film'in yaptığı, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi ATV kanalının yüzünü güldüren bir yapımı olarak televizyon hayatına devam ediyor. Dizinin izlenmesi kadar yıldız oyuncuları da dizi hayranları tarafından takip ediliyor.
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, diziye dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Törer, ''Büyük ve meşakkatli bir işin içerisindeyiz. Zorlu ve güzel şartlarda çalışıyoruz. En büyük olanağımız platomuz. Dönemin gerçekliğini o kadar hissettiriyor ki bize'' sözleriyle dizi ve prodüksiyon ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini şu sözlerle aktardı:
''İlk başlarda çok çekinmiştim; ‘Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım’ diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var.''
'Kuruluş Osman'da en çok etkilendiği sahneyle ilgili ''İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun’un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali... Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede'' şeklinde konuştu.