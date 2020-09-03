ATV Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit imaj değiştirdi Fahriye Evcen'le kavgası olay!
Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in kavgası gündemi sallarken ATV'de Kuruluş Osman dizisinde başrol olan Özçivit, dizi için değiştirdiği imajıyla gündemi değiştiremedi.
Geçtiğimiz gün Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bodrum'daki yazlık evlerindeki hararetli tartışmalarıyla gündeme bomba gibi düştüler. Magazin dünyasının gözde çifti olan, mutlu birliktelikleriyle takdir toplayan ikilinin birbirlerine bağırarak ettikleri kavga ağızları açık bıraktı.
Herkes ünlü ikilinin kavgasını merak ederken Burak Özçivit, başrolü olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman için değiştirdiği saçlarıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen'in yorumu da dikkatlerden kaçmadı fakat Evcen'in yorumunun kavgadan önce mi yoksa sonra mı yazdığı bilinmeyince aralarındaki buzların eriyip erimediği de öğrenilemedi.
Özçivit, ilk olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan berberde olduğu anları paylaştı ve "Saçlara veda. Özlenen günlere doğru..." notuyla paylaşım yaptı.
Burak Özçivit'in saçlarını kestirdiği anları yayımlasıyla her fırsatta eşine övgüler dizmekten geri durmayan Fahriye Evcen, "Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka..." yorumunu yaptı.