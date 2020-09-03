ATV Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit imaj değiştirdi Fahriye Evcen'le kavgası olay!

Herkes ünlü ikilinin kavgasını merak ederken Burak Özçivit, başrolü olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman için değiştirdiği saçlarıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen'in yorumu da dikkatlerden kaçmadı fakat Evcen'in yorumunun kavgadan önce mi yoksa sonra mı yazdığı bilinmeyince aralarındaki buzların eriyip erimediği de öğrenilemedi.