ATV Kuruluş Osman setinde küfür ettiği için hapsi istenen Burak Özçivit'ten olay savunma
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü olarak Osman Gazi rolünü canlandıran Burak Özçivit'in set çalışanlarıan küfür ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapsi isteniyor. küfür ettiği için ceza alan Burak Özçivit ise kendini savundu. İşte ifadesi...
ATV'de 'Direniş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanan Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara geri dönen Burak Özçivit, Beykoz'da süren dizi çekimlerinde set çalışanlarını azarlayıp küfür ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl hapis istemiyle karşı karşıya... Set çalışanlarına küfür ettiği iddia edilen Burak Özçivit'in mahkemede kendisini savunduğu ifadesinin detayları ortaya çıktı. Özçivit ayrıca cezasının karşılığında kamu yararına bir işte çalışabileceği söyledi.
"Kamuya yararlı işte gönüllü çalışmaya" da razı!
Beykoz'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, çekimler esnasında 3 gün üst üste alınmayan önlemler nedeniyle attan düştüğünü, 4'üncü gün set amiriyle sahne çekimlerinde tartıştığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını iddia etti. Özçivit, ayrıca "Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi.
"Kuruluş Osman" isimli dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddia ediliyordu. Burak Özçivit'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Burak Özçivit katıldı. Duruşmada müştekiler Turgay A., Okan Ş. Mehmet K. ve Atakan Ö. ile taraf avukatları da yer aldı.