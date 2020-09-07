ATV Kuruluş Osman dizisi transferlere doymadı ünlü isim kadroya dahil oldu

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden dizi, yeni sezon için oyuncu transferlerine doymadı. Birçok ünlü ismin yeni sezonda yer aldığı dizi Kuruluş Osman'a son biri isim daha katıldı.