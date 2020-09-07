ATV Kuruluş Osman dizisi transferlere doymadı ünlü isim kadroya dahil oldu
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor, yeni oyuncu sürprizleri ise yavaş yavaş duyulmaya başladı.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden dizi, yeni sezon için oyuncu transferlerine doymadı. Birçok ünlü ismin yeni sezonda yer aldığı dizi Kuruluş Osman'a son biri isim daha katıldı.
ATV ekranında yayınlanacak ikinci sezonunun çekimlerini tüm hızıyla sürdüren ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna usta oyuncu Umut Karadağ katıldı. Karadağ’ın dizide hangi rolü üstleneceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Yine Kuruluş Osman'a katılan isimlerden biri son olarak Ahmet Yenilmez olmuştu. Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil olmuştu.