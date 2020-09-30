ATV Kuruluş Osman bombasını Cüneyt Arkın patlattı yapımcıya teşekkür etti

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman yeni sezon için bomba bir transfer yaptı ve Cüneyt Arkın'ı kadroya aldı. Kuruluş Osman dizisi sayesinde Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda Aksakallılar'ın reisini canlandıracak olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü.