ATV Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu! TT listesine girdi

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölümde görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin damga vurdu. 125 Bin TL soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu. Peki Mustafa Keskin Kimidir? Yarışmadan ne kadar kazandı? İşte bütün detaylar