ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Muhammed Ali sorusu yarışmacıyı terletti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kenan İmirzalıoğlu, hala ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına devam ediyor. Seyircisiz olarak devam eden yarışma, ekranların en çok izlenen bilgi yarışması olma standartını da koruyor. Dün akşam ise sevilen yarışma yeni bölümü ile yine seyirci ile buluştu.