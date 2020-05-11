ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Muhammed Ali sorusu yarışmacıyı terletti
Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam bir yarışmacı fena ters köşe oldu. Ünlü boksör Muhammed Ali sorusu damga vurdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kenan İmirzalıoğlu, hala ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına devam ediyor. Seyircisiz olarak devam eden yarışma, ekranların en çok izlenen bilgi yarışması olma standartını da koruyor. Dün akşam ise sevilen yarışma yeni bölümü ile yine seyirci ile buluştu.
İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla dün akşam 889. bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya ünlü boksör Muhammed Ali sorusu ise damga vurdu. Heyecanlı yarışmacı bu soru nedeniyle fena ters köşe oldu.
Yarışmada tarihe geçen Muhammed Ali - Joe Frazier boks maçıyla ilgili soru 60 bin TL'ye kadar gelmiş yarışmacıya zor anlar yaşattı.
Soru: 1971'deki Muhammed Ali – Joe Frazier maçında ön sıraarda bilet bulmak çok zor olacağı için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?