ATV Kim Milyoner Olmak İster'de maraton koşucusunun anlattıkları kırdı geçirdi!

Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim.