ATV Kim Milyoner Olmak İster'de maraton koşucusunun anlattıkları kırdı geçirdi!
Kenan İmrizalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı Akın Yeniceli'nin anlattıkları izleyenleri gülme krizine soktu.
ATV'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam izleyiciyle buluşan yeni bölümünde yarışan maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin anlattığı bir anı, başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekran başındakileri gülme krizine soktu.
Yarışmaya Uşak'tan katılan Akın Yeniceli, Babasıyla çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen yarışmacı, o anları şöyle anlattı: "Köyde bir hacı amcamız var; kaç dakikada inilir çıkılır tartışılırken ben geldim. Beni karşı tepeye koşturdular.
Onu kazandım gurbetçi amca bana maraton koş dedi. Sonra gittim ilçede araştırdım. Sonra maratona katıldım. Haberim çıktı Uşak'ta kazanınca...
Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim.