ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu
ATV ekranlarında yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "Kemal Sunal" sorusu geceye damga vurdu.
ATV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusu geceye damga vurdu. Peki, "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Kemal Sunal' sorusunun cevabı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden ilginç sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün gece yayınlanan yeni bölümde ise en dikkat çekici sorulardan bir tanesi Kemal Sunal sorusuydu.
Yarışmacı İlker Erdoğan'a "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun soruldu.
Şıklarda ise A:Postacılar Kralı, B:Bekçiler Kralı, C:Kapıcılar Kralı ve D: Gol Kralı vardı.