ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kemal Sunal' sorusu

ATV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusu geceye damga vurdu. Peki, "Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Kemal Sunal' sorusunun cevabı.