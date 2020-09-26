ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi Prof. Şehirlioğlu'nun jokerinde yer aldı
ATV'nin özel programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun telefon jokerinde Cem Yılmaz'ın yer aldığını görenler sürprizi yaşadı.
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? özel anlara sahne oldu. GATA'dan emekli Prof. Doktor Ali Şehirlioğlu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğuydu. Yarışmada dikkat çeken ise Cem Yılmaz'ın telefonla joker hakkında yer almasıydı. Peki Ali Şehirlioğlu, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı, Cem Yılmaz hangi soruda dahil oldu? İşte detaylar...
Şehirlioğlu'nun sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile keyifli geçen sohbetlerinin arkasından sorular bir bir geldi, heyecanlı dakikalar yaşandı.
Ali Şehirlioğlu'na yarışmanın beşinci sorusu spor branşından geldi. Spikerin kullandığı cümle hakkında sorulan soruya Şehirlioğlu, basketbol seçeneğiyle doğru yanıt verdi.
İzleyiciyi ekranlara kilitleyen programda altıncı soru ise Şener Şen hakkındaydı. Şener şen'in 'Mesudiyeli Mesut' karakterini canlandırdığı filmin adı nedir? Şeklindeki soruya emekli profesör doktor, seyirci joker hakkıyla doğru yanıt vermeyi başardı.