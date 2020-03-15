ATV Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyar izlenmeyi geçen şarkı sorusu olay oldu!

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kim Milyoner'e katılan 2000 doğumlu Mert isimli yarışmacıya '20. yüzyılda çıkan ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir' sorusu soruldu.