ATV Hercai'nin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin şaha kalktı!

Cedi Osman ile yaşadığı aşk ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şahin sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Hercai'nin yeni sezon çekimleri Mardin'de başladı. Ebru Şahin at üstünde fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa bakın ne yorum yazdı.